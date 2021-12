Santa Bárbara anuncia construção de novo centro médico e novo terminal urbano

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quinta-feira (23) a construção do Novo Centro Médico de Especialidades e do Novo Terminal Urbano do Município.

Os novos equipamentos públicos serão implantados no Jardim Alphacenter – centro geográfico do Município – às margens da Avenida Santa Bárbara, em investimento de R$ 14,5 milhões.

O Novo Centro de Especialidades terá 3.200 m2 de construção, com 3 pavimentos, contemplando 18 consultórios, espaço para atendimento diferenciado para pacientes ostomizados, salas de fonoaudiologia, sendo destinadas ao atendimento individual e também para atendimento em grupo, sala para otorrinolaringologia, sala para nutricionista, salas para oftalmologia, sala de curativo, sala de acupuntura, ampla sala de multiúso, espaços de espera de pré e pós-consultas, além de espaços de apoio. O prédio abrigará ainda os serviços da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, farmácia para distribuição de medicamentos e setor administrativo da Secretaria

de Saúde.

O Novo Terminal Urbano será implantado com a reforma do prédio onde hoje funciona a garagem das secretarias de Saúde e Educação. Toda a área de 1.800 m2 de construção será remodelada, criando maior conforto no acesso do usuário ao local, contemplando ainda os serviços da Coordenadoria de Transporte, espaço para a empresa responsável pela prestação do serviço de transporte do Município, Junta Militar, espaços para comércio, além de sanitários públicos e área de apoio para e funcionários.

Com o investimento, o Município de Santa Bárbara d’Oeste promoverá a melhoria da eficiência dos serviços públicos e diminuirá as despesas com locação de imóveis.

Os edifícios atenderão as normas vigentes de acessibilidade, contando inclusive com elevadores, banheiros adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

Todos os ambientes foram projetados com iluminação e ventilação naturais e contarão, ainda, com ar- condicionado, inclusive nos espaços de espera. A iluminação será com lâmpadas LED proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. Contarão com instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e sistema de alarme e monitoramento. Haverá, ainda, sistema de geração de energia solar com produção de energia renovável, limpa e sustentável.