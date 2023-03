Após 6 anos fechada, Chico Sardelli reabre UPA São José

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana inaugurou neste sábado (25), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Avenida de Cillo, no bairro São José. Com a reabertura, a população da região da Cidade Jardim contará novamente com atendimento médico de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana. O atendimento ao público terá início já no domingo, a partir das 7 horas.

A unidade estava fechada desde 2017 e precisou passar por uma reforma completa que compreendeu: nova pintura (interna e externa); revisão total do telhado e sistemas de calhas; substituição de portas e pisos; revisão da rede hidráulica; serviços de marcenaria e serralheria; substituição de esquadrilhas e revestimentos; instalação de ar-condicionado; colocação de alambrados; comunicação visual; reestruturação elétrica e da rede de gases; entre outras melhorias.



O prefeito Chico Sardelli(PV) ressaltou a importância da reabertura da unidade. “Um dia muito feliz, a oportunidade de trazer saúde real à comunidade. Essa região tem aproximadamente 60 mil habitantes e carecia da abertura dessa UPA 24 horas por dia para poder atender à todos”, disse o prefeito.



A previsão é de que a UPA São José realize, em média, 200 atendimentos por dia, com equipe formada por médicos (clínico geral, emergencista e pediatra), enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia. O local vai contar com raio-x e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais.

