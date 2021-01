“Aqui nós estamos vacilando ao invés de estar vacinando”, diz Doria

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, voltou a falar nesta segunda-feira(11), sobre o pedido de mais dados sobre a CoronaVac solicitado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Durante a coletiva, o governador pediu mais agilidade no processo de aprovação do imunizante. De acordo com Doria, mais de 60 países já estão vacinando. “Aqui nós estamos vacilando ao invés de estar vacinando”, disse ele sobre a falta de agilidade da agência.

Doria também reafirmou que a vacinação será iniciada no dia 25 de janeiro de 2021 em todo o estado. O governador disse que se tiver o respaldo da Anvisa e da ciência, a vacinação pode ser antecipada.

A CoronaVac, produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac é a unida vacina que já está em solo brasileiro.