Jovem morre após colidir moto em poste

Um rapaz de 23 anos, identificado como Jeferson Mateus Muniz, morreu na madrugada desta segunda-feira(11), após bater sua motocicleta contra um poste na Avenida Antônio Moraes Barros, no bairro Jardim Bista Alegre, em Santa Bárbara.

O batida aconteceu por volta das 3 horas, próximo a represa da zona sul da cidade. A causa do acidente é desconhecida. O resgate foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Jeferson era morador do bairro Residencial do Lado. O velório acontece na tarde desta segunda-feira, no Velório Municipal Berto Lira. O corpo será sepultado às 15h30 no Cemitério da Paz.