Área Azul deixa de ser cobrada no entorno dos hospitais a partir de segunda-feira

Conforme o Portal de Americana noticiou mais cedo, o Prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu na tarde desta segunda-feira (4) com representantes da Estapar, responsável pela concessão da Área Azul no município. Nessa conversa inicial, ficou definido que já a partir da próxima segunda-feira (11), o entorno dos hospitais não terá mais cobrança do sistema. As vias em que as mudanças ocorrerão ainda serão definidas por meio de estudo técnico nos próximos dias.

O diretor da Estapar, Adelcio Antonini, esteve no gabinete reunido com o prefeito; com o vice-prefeito, Odir Demarchi; com os secretários Franco Sardelli (Chefe de Gabinete), Jesuel de Freitas (Governo), Diego Guidolim (Negócios Jurídicos). “O nosso projeto era que, tão logo chegássemos à prefeitura, nós conversaríamos com a diretoria da Estapar para revermos pontos específicos na cidade de Americana. Chegamos a um bom termo de um possível acordo a ser realizado daqui a dez dias junto à Estapar. Mas principalmente é que já na semana que vem vão deixar de cobrar no quarteirão dos hospitais São Lucas e São Francisco”, disse o prefeito.

No encontro, o prefeito apresentou algumas demandas por melhoria do sistema atual e foi firmado que, além da questão dos hospitais, outros pontos da Área Azul podem ser revistos nos próximos dias.

“Vamos rever algumas questões de abrangência também e vamos tentar desenvolver uma parceria com o comércio, para que o pagamento seja feito *nos próprios estabelecimentos*. Em dez dias temos uma decisão final, mas na próxima semana já não teremos a cobrança da zona azul nos quarteirões dos hospitais”, complementou Chico.