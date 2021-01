O ex-vereador Pedro Peol(PV) é um dos cotados para assumir o cargo de secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e autoridade municipal de trânsito.

A informação foi confirmada pelo prefeito, Chico Sardelli, na tarde desta segunda-feira (4).

“Pedro Peol é um bom quadro, com certeza estará com a gente. É um bom nome. Só não estará se não quiser”, disse Chico ao ser questionado sobre a possibilidade do ex-vereador assumir o cargo.