Chico Sardelli anuncia retirada da área azul do entorno dos hospitais

O prefeito Chico Sardelli(PV), anunciou na tarde desta segunda-feira(4), a retirada da cobrança de área azul no entorno dos hospitais da cidade.

O prefeito, juntamente com o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), se reuniu na tarde desta segunda com Adelcio Antonini, representante da empresa Estapar, que é responsável pela concessão na cidade. De acordo com Chico, o processo acontecerá nos próximos dez dias.

Inicialmente a retirada da cobrança acontecerá nos arredores do Hospital São Lucas e no Hospital São Francisco. A praça Francisco Matarazzo, que fica próxima ao hospital também deve ser contemplada.