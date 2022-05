Aterro de Americana está recebendo lixo de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O aterro de Americana está servindo como local de descarte para o lixo da cidade vizinha Santa Bárbara d’Oeste. A informação foi divulgada pelo vereador Bachin Jr. durante a sessão da Câmara Municipal barbarense nesta terça-feira(10).

De acordo com o parlamentar, o lixo dos barbarenses está sendo destinado para o aterro UTGR (Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos), de Americana, após a interdição parcial do aterro de Santa Bárbara pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) por falta de licenças ambientais. O bloqueio ocorre de forma temporária.

Em nota, a prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste confirmou a informação e disse que “o custo de descarte será equilibrado ao custo de operação do Aterro Sanitário, que devido à interdição terá o volume de serviços reduzidos”.

Uma lei aprovada de autoria do ex-prefeito Omar Najar(MDB), permite que a cidade receba resíduos de outros municípios. No mês passado a Câmara Municipal de Americana votou o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 2/2020, de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos), que proíbe a destinação de resíduos sólidos de outras cidades a aterros sanitários instalados na cidade. O projeto recebeu 9 abstenções e 10 votos a favor, mas não prosperou na casa.