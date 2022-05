Gualter acompanha obras da Unacon com presidente da Fusame

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado (Republicanos) visitou nesta terça-feira (10) as obras da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), acompanhado do presidente da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), Fábio Beretta Rossi.

O centro de tratamento oncológico funcionará em uma área anexa ao prédio do Hospital “Dr. Waldemar Tebaldi”. Com previsão de conclusão até o final do mês de maio, a Unacon atenderá pacientes de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, sendo referência de tratamento nas áreas de ginecologia, mastologia, urologia e gastrointestinal.

“Apesar de atrasadas, as obras seguem com um padrão de qualidade excelente”, observou Gualter. A estimativa é de realizar 350 quimioterapias e cerca de 50 cirurgias oncológicas por mês.