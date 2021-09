Avião cai em Piracicaba e mata 7 pessoas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um avião caiu em Piracicaba na manhã desta terça-feira (14). De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros, pelo menos sete pessoas estavam na aeronave e morreram no local.

A queda ocorreu por volta das 9h, próximo à FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), no bairro Santa Rosa. O motivo ainda é desconhecido.

Devido a explosão do avião, a mata localizada ao lado da faculdade foi incendiada. Seis equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na ocorrência.

Reportagem em atualização