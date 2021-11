Avião que decolou em Campinas cai no mar na região de Ubatuba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um avião bimotor que decolou de Campinas caiu em mar aberto nas proximidades de Ubatuba, no litoral norte de SP, por volta das 21h desta quarta-feira (24).

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Na aeronave havia três pessoas: o piloto, o copiloto e um tripulante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo uma operação de resgate está em andamento com a Marinha e a Capitania dos Portos. Através do Twitter, os Bombeiros divulgaram a última localização conhecida do avião próximo a Ilha das Couves, em Ubatuba.