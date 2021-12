Busto de Antônio Pinto Duarte é furtado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O busto do ex-prefeito de Americana, Antônio Pinto Duarte, que fica no cruzamento avenida que leva o seu nome com a avenida da Saúde, foi desapareceu do local onde há um monumento em sua homenagem.

A prefeitura só tomou conhecimento do caso após questionamento do Portal de Americana.

De acordo com o executivo, patrulheiros da GAMA( Guarda Municipal de Americana) foram até o local após a informação repassada pelo Portal e constataram que o objeto de bronze já não estava mais no local.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do executivo, a guarda vai investigar o caso.

Antônio Pinto Duarte foi prefeito da cidade de 31 de janeiro de 1948 a 30 de janeiro de 1952.