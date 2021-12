Americana ganhará 28 casas para idosos de baixa-renda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi contemplada com Programa Vida Longa do Governo do Estado de São Paulo. O Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary, e o deputado federal Vanderlei Macris estiveram com prefeito Chico Sardelli na noite desta quinta-feira(16) no Paço Municipal, para a assinatura do convênio que contempla a construção de 28 unidades habitacionais públicas para idosos de baixa-renda.

Macris, que foi um dos intermediadores da conquista, destacou a importância do empreendimento. “O Chico me cobrou que Americana também tivesse o Vida Longa, quando anunciamos o programa este ano em Santa Bárbara, e logo iniciamos as tratativas para que a cidade fosse contemplada. São casas equipadas, um programa muito bonito, que garante moradia digna aos nossos idosos. Fico muito feliz em contribuir através do meu mandato”, destacou.

Flávio Amary enalteceu a atuação de Macris. “Isso aqui não o dedo do Macris, tem a mão inteira nesse projeto, junto com Chico e o Cauê, ou seja, é união, é a força. É um prazer anunciar aqui hoje esse programa inovador, com itens de lazer de primeiro mundo que será implantado em Americana”, disse.

“Fico feliz e agradeço em nome do povo americanense pelo trabalho do deputado federal Vanderlei Macris em conseguir mais essa vitória social, vitória da população, vitória daqueles que mais precisam”, acrescentou o prefeito Chico Sardelli.

O Programa Vida Longa terá investimento de R$ 4,8 milhões para construção de casas mobiliadas, com cerca de 28 m² de área privativa, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitórios conjugados, banheiro e área de serviço.

Pessoas com 60 anos ou mais serão beneficiadas, com renda de até dois salários mínimos, que residam no município há dois anos e tenham autonomia para realizar atividades.

De acordo com Amary, com a assinatura do convênio, o recurso que já está empenhado irá para a CDHU, que irá executar a obra, e já estará disponível para licitação, com prazo de trâmite de 60 a 90 dias.