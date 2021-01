Calçadão terá iluminação de LED

O convívio, área central da cidade, terá iluminação de LED. De acordo com a prefeitura, a iluminação é mais duradoura, eficiente e econômica. Com a nova iluminação, as vias ficarão mais iluminadas, proporcionando mais segurança à população e modernização do parque de iluminação pública de Americana.

Ao todo, serão instalados 100 pontos de iluminação em LED no convívio, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“Foi um pedido especial do prefeito Chico Sardelli para melhorar a área central. Com o término do serviço de implantação das novas luminárias na região do São Vito, nos próximos dias iremos iniciar o trabalho no convívio, substituindo as lâmpadas antigas, de vapor de sódio, por LED. Algumas ruas da área central já receberam a benfeitoria. Os recursos são provenientes da Contribuição de Iluminação Pública”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.