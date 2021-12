Chico acompanha obras de unidade oncológica de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam, nesta quinta-feira (09), as obras da futura unidade oncológica de Americana, construída totalmente através de parceria e sem a utilização de recursos públicos. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ficará em uma área do prédio anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Chico e Odir foram acompanhados pelos secretários Danilo Carvalho Oliveira (Saúde), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos) e Ângelo Sérgio Marton (Planejamento); pelo presidente e pela superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), respectivamente Douglas Henrique Magalhães Ferreira e Lilian Godoi; pelos vereadores Thiago Martins, presidente da Câmara, e Marcos Caetano, e por representantes da empresa responsável pela obra.

“Fora a questão da praticidade, ter uma unidade como esta em Americana é uma questão de humanidade, de oferecer em nossa cidade tratamento de qualidade contra o câncer. Essa é a realização de um sonho de todo americanense, novaodessense e barbarense. Fico muito feliz com o início desse trabalho. O que acaba ficando para a história são as obras, nós vamos passar, mas a Unacon e o bom tratamento oferecido aqui ficarão para sempre marcados na vida das pessoas”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Odir fez a mesma avaliação. “Com certeza vai ser um marco de nosso governo porque Americana precisava disso e, com a unidade, a cidade vai ser uma referência no tratamento de qualidade”, disse.

Para o secretário de Saúde, acompanhar as obras é ver se concretizar um extenso planejamento técnico. “Como gestor da área de saúde pública, fico muito satisfeito em estar aqui e ver este importante espaço tomar forma. Com a Unacon vamos ofertar em Americana procedimentos responsáveis por mais de 60% do atendimento em oncologia”, explicou, frisando que a construção é custeada pela iniciativa privada. “Isso foi algo que o prefeito Chico Sardelli se comprometeu e conseguiu: atrair investimento através de parceria com empresas. Aqui o investimento não está sendo feito com dinheiro público e sim por empresas parceiras que não querem nenhuma contrapartida do governo. Essa é uma parceria da iniciativa privada para com o público da cidade na perspectiva de entregar de fato uma saúde de mais qualidade para Americana”, explicou.

A superintendente da Fusame, Lilian de Godoi, destacou a importância da parceria. “Esse trabalho prova que a vontade e a união fazem coisas grandiosas acontecerem. Este tem sido um ano sofrido em função da pandemia, conseguir trazer boas novas que farão bem para a população é uma grande conquista”, disse Lilian. As obras são custeadas pela empresa Dom Empreendimentos Imobiliários, com sede em Campinas (SP).

A Unacon será viabilizada por meio de convênio com o Estado, que irá disponibilizar o montante de R$ 5.547.447,00 ao ano para custeio. A destinação da verba foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris, junto ao governo estadual.

A unidade será referência para os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, com a demanda regulada pela Secretaria Estadual da Saúde, e a estimativa é de que sejam realizados no local 5.300 procedimentos e 650 cirurgias, anualmente. O atendimento será focado nas áreas de ginecologia, mastologia, urologia, gastrointestinal e mama. A previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2022.

Atualmente Americana transposta mais de 200 pacientes para tratamento do câncer em outras localidades, sendo na maioria para Barretos, Jaú, São Paulo, Campinas e Bragança Paulista.