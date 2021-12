Inscrições para Escola de Música vão até 12 de dezembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os interessados em ingressar nas turmas de 2022 da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana, têm ainda alguns dias para efetuar a inscrição, que vai até às 23h59 do dia 12 de dezembro. As inscrições foram abertas no dia 22 de novembro e, até o momento, aproximadamente 300 pessoas já a efetuaram.

A Escola Municipal de Música oferece cursos de formação em violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, flauta transversal, clarineta, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba e técnica vocal. Para alguns cursos, há a exigência de idade mínima, como para técnica vocal (12 anos), viola clássica (14), trombone (14), bombardino (14), tuba (14), violoncelo (12),, flauta transversal (9), contrabaixo acústico (12), clarineta (12) e saxofone (11).

Os cursos têm duração de oito semestres, divididos em ciclo 1 e 2, com exceção do de técnica vocal que, por enquanto, é oferecido apenas o ciclo 1. Cada curso é, inicialmente, composto por quatro disciplinas obrigatórias, como instrumento escolhido ou técnica vocal, teoria musical, canto coral e prática de grupo.

As inscrições devem ser efetuadas on-line até às 23h59min do dia 12 de dezembro de 2021 no seguinte link https://bit.ly/INSCRIÇÃO_PROCESSO-SELETIVO-2022_NF . No dia 13 de dezembro, será divulgada a lista de inscritos na página da Escola de Música no Facebook https://www.facebook.com/ccl.escolademusica .

A primeira fase do processo seletivo será realizada digitalmente no dia 17 de dezembro, com uma prova de percepção musical que ficará disponível das 8 às 22 horas no link https://bit.ly/FASE1_PS-2022_NF . A divulgação da lista dos aprovados na primeira fase será publicada no Facebook da Escola de Música em 17 de janeiro de 2022.

Os candidatos aprovados receberão um e-mail com data e horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de fevereiro nas dependências da Escola de Música. A divulgação dos aprovados será publicada no Facebook da Escola de Música em 14 de fevereiro.

As matrículas deverão ser efetuadas de 14 a 18 de fevereiro, e as aulas terão início em 21 de fevereiro.