Santa Bárbara anuncia início da operação de 18 pontos de radar

Os radares fixos entram em funcionamento nesta sexta-feira (10) em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a prefeitura, são 18 pontos de fiscalização, devidamente sinalizados para a ciência prévia dos condutores e distribuídos nas principais vias do município, com limites de velocidade entre 50 Km/h e 70 Km/h.

Os equipamentos de fiscalização eletrônica estão instalados nas avenidas Santa Bárbara, São Paulo, Prefeito Isaías Romano, Corifeu de Azevedo Marques, Bandeirantes, Alfredo Contatto e da Amizade.

“O principal objetivo é oferecer mais segurança para motoristas e pedestres. Os equipamentos cumprem o papel de fiscalizar a velocidade dos veículos e são necessários para a redução de acidentes”, explicou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.