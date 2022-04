Com ingressos de até R$840, Festa do Peão inicia vendas nesta quinta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Clube dos Cavaleiros de Americana iniciou nesta quinta-feira(7), a venda de ingressos para a 34ª edição da Festa do Peão de Americana. Os ingressos variam entre R$50 e R$840.

Durante a manhã, a reportagem do Portal de Americana registrou a fila na sede do clube na Rua Dom Pedro II. Por volta das 11h, cerca de 200 pessoas aguardavam no local para comprar os tickets que são vendidos sem taxa.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Quando cheguei no clube o ingresso custava R$440, na minha vez de comprar, cerca de uma hora depois, o mesmo ingresso já estava custando R$600”, contou Carla Lima, uma das clientes que aguardavam na fila.

Há diversos setores: pista (arquibancada), camarote Americana, camarote Superbull e open Superbull, camarote Brahma e mais de 230 camarotes corporativos divididos entre os setores A e B. No Camarote Brahma, por exemplo, os ingressos custam entre R$240(domingo) e R$840(sábado).

Os ingressos no primeiro lote do tipo pista (sujeito a reajuste) custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site ou na Casa dos Cavaleiros de Americana.

PROGRAMAÇÃO

Americana dá as boas-vindas na sexta (10/06) com Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Barões da Pisadinha. No sábado (11/06), sobem ao palco Gusttavo Lima, Edson e Hudson e César Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12/06), as apresentações são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15/06), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), a apresentação de Juan Marcus e Vinícius.

Pausa no dia 16 para tudo voltar na sexta, 17 de junho, com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo e Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana promete fortes emoções com o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn. Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19/06), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó e a tour ‘Evidências’