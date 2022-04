Processo seletivo da Educação tem mais de 1,7 mil inscritos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O processo seletivo promovido pela Prefeitura de Americana para a contratação de professores temporários recebeu 1.714 inscrições no período de 28 de março a 4 de abril. Os candidatos foram convocados para a realização da prova escrita por meio de publicação no Diário Oficial do município, em três edições, nos dias 06, 07 e 08 de abril.

Os professores temporários irão substituir os profissionais efetivos com o objetivo de suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. O processo seletivo visa atender a demanda atual, de 117 vagas, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano.

A prova escrita será realizada no próximo domingo, 10 de abril, às 8 horas, em quatro pontos da cidade: CIEP “Prof. Octávio César Borghi” (Rua das Hortências, 1.550 Cidade Jardim), EMEF “Paulo Freire” (Rua Jales, 61 Pq. Novo Mundo), CIEP “Profª. Philomena Magaly M. Rossetti” (Rua Chucri Zogbi, 10 São Vito) e EMEF “Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho” (Rua João Bernestein, 601 Vila Margarida). A homologação e publicação da classificação final acontece no dia 20 de abril.

A realização do processo seletivo visa dar agilidade às contratações para atender a demanda até o término do processo via concurso público, como informou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini. “Tivemos um resultado muito positivo, com a procura acima da expectativa, e estamos confiantes de que rapidamente conseguiremos repor o quadro profissional e assim oferecer um atendimento cada vez melhor às nossas crianças, de acordo com a prioridade do prefeito Chico Sardelli”, declarou.