DIG prende morador que furtava bicicletas de vizinhos no condomínio Side Clube

A DIG(Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, cumpriu nesta segunda-feira(11), quatro mandados de busca e apreensão contra um morador que furtava bicicletas de vizinhos no Condomínio Side Clube, na Vila Brieds, em Americana.

Os furtos começaram no dia 18 de dezembro de 2020 e, ao todo, oito bicicletas de alto valor foram furtadas. O último crime ocorreu no dia 5 de janeiro. De acordo com a DIG, as bicicletas eram retiradas de um bicicletário que existe nas dependências do condomínio e eram colocadas em um veículo Fiat Fiorino Branca ainda no interior do loca.

As câmeras de segurança flagraram os furtos, sendo possível identificar também o emplacamento da carro que levava os produtos. A equipe de investigação conseguiu identificar o morador como F.B.C., 32 anos.

O homem foi indiciado por furto qualificado e liberado posteriormente. Até o momento nenhuma bicicleta foi recuperada.