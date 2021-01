Manutenção deixa região do Antônio Zanaga sem água

A região do bairro Antônio Zanaga, em Americana, está sem abastecimento de água na manhã desta terça-feira(12). Há um vazamento na região do Bosque das Nascentes

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto de americana), uma equipe está no bairro na execução de um conserto de rede quebrada, que está causando vazamento de água.

Ainda de acordo com a autarquia, na programação dos serviços do dia, há pelo menos mais 70 pontos que serão atendidos com algum tipo de reparo. Não há previsão de retorno do abastecimento.