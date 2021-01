Doses serão suficientes para vacinar 40% dos profissionais de saúde de Americana

A Secretaria de Saúde de Americana lançou na tarde desta quinta-feira (21) a campanha de vacinação contra a Covid-19. Para representar as diversas categorias da Saúde do município, a Secretaria decidiu iniciar a ação vacinando cinco profissionais de diferentes setores. Com a chegada do primeiro lote de vacinas, a expectativa da Secretaria de Saúde é de que, aproximadamente, 40% dos profissionais sejam vacinados nos próximos dias.

A abertura da vacinação foi realizada no auditório do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), às 17h30, poucas horas após a chegada da vacina à cidade. As primeiras cinco doses foram aplicadas na enfermeira, Helen Caroline Andrade de Souza; na fisioterapeuta, Ana Villa Chan; na técnica de enfermagem, Maria Ivone de Oliveira; no médico, Humberto Sabbadim; e no servente hospitalar, Adolfo Inácio dos Santos de Campos . “É uma felicidade imensa ter participado da primeira etapa da vacinação, espero que logo esteja disponível pra todos nós”, destacou a enfermeira Helen, primeira dos cinco profissionais a receber a dose.

O prefeito, Chico Sardelli, que não pôde recepcionar a chegada da vacina porque estava num compromisso em São Paulo, fez questão de comparecer ao ato, que também contou com a presença do vice-prefeito, Odir Demarchi, do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira e do superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi, além de técnicos da vigilância epidemiológica e do HM.

O superintendente da Fusame enalteceu os servidores e lembrou que esse é um momento histórico a todos. “É um momento único, um momento de esperança por tudo aquilo que a gente tem vivenciado”, comentou Marzochi.

Para o secretário de Saúde, esta foi a maior emoção que ele teve como sanitarista. “É a esperança que vislumbramos mediante essa pandemia. E me senti emocionado e agora eu vejo que é possível, a partir da vacinação, que nós possamos voltar a ter o normal que nós sempre tivemos antes dessa pandemia”, desabafou.

O vice-prefeito também destacou a importância dos trabalhadores da linha de frente na luta contra a doença. “Uma alegria a gente estar aqui reunidos principalmente com as pessoas que estão lutando contra essa doença, pessoas que chegam aqui com muita dificuldade e vocês da linha de frente superam tudo isso, com a cabeça sempre erguida” disse Odir.

O prefeito agradeceu aos profissionais, dizendo que “infelizmente o destino nos trouxe isso, esse vírus ele existe e nós estamos aqui para trabalhar e debelar com ele; e sem vocês da saúde isso seria impossível”, ressaltou.