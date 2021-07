Dr. Daniel comenta matéria do Portal mas não explica falta de registro da esposa no HM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana, Dr. Daniel Cardoso, esposo da médica e diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Dra. Adriana Carina Polito, usou seu tempo durante a sessão da Câmara Municipal de Americana nesta quinta-feira(8), para falar sobre uma matéria publicada pelo Portal de Americana. (Veja a matéria citada aqui)

Erroneamente, Daniel afirma que a matéria publicada pelo Portal acusa sua esposa de ‘burlar’ o registro de ponto do Hospital Municipal. Mas, o texto veiculado por este site diz que ela faz o registro de duas formas: presencialmente pelo registro biométrico e pela inclusão das horas mediante solicitação, conforme é possível acompanhar na íntegra no link acima.

Durante sua fala, o vereador afirmou que a médica ocupa um cargo no governo Chico Sardelli pois goza da confiança do prefeito e, que, desde que assumiu o cargo, tem atuado para melhorar o atendimento da saúde oferecida aos munícipes. “Esse é o compromisso que assumi junto a população e o propósito ao qual minha esposa aceitou assumir a diretora técnica do hospital municipal”, afirma.

Daniel também ressaltou comentários ofensivos feitos e preconceituosos por internautas contra a imagem da médica que passou pelo tratamento de um câncer.

O vereador disse que não há nada de errado com o espelho ponto da diretora técnica do HM. “Já está provado lá que está tudo certo o que minha esposa fez”, afirmou Daniel.

Durante os quase 14 minutos em que fala sobre o assunto, o vereador não apontou em nenhum momento o motivo pelo qual o registro da profissional não é sempre feito através da biometria presencialmente. O vídeo com a fala pode ser visto através da página da Câmara, no Facebook.

Em nota enviada ao Portal, a Secretaria de Saúde de Americana disse que tomou conhecimento da denúncia e irá apurar todos os fatos envolvendo a profissional. “Quanto ao cartão-ponto, esta situação será averiguada junto à servidora, a fim de elucidar o que de fato ocorreu”, disse a pasta em nota.

O que diz a médica e diretora técnica

Nesta quinta-feira(8), Adriana Polito entrou em contato com a redação do Portal de Americana, fez ataques ao site e questionamentos sobre o acesso ao documento, mas, mais uma vez, não respondeu os questionamentos sobre o assunto.

Sobre os ataques de internautas contra a diretora, o Portal de Americana divulgou a seguinte nota:

“O Portal de Americana repudia veementemente e não compactua com qualquer ataque pessoal e ofensivo aos mencionados na matéria citada pelo vereador Dr. Daniel Cardoso durante a sessão desta quinta-feira(8), da Câmara Municipal de Americana.

Desde antes da publicação, até esta data, o Portal tenta ouvir o posicionamento da Dra. Adriana Polito, porém as respostas dos questionamentos não foram enviadas pela mesma ao contato disponibilizado.

O Portal ainda tenta elucidar o motivo pelo qual a diretora ‘bate ponto’ de forma tradicional em alguns dias e nos outros pede a inclusão dos horários conforme mencionado na matéria”