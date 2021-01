Enfermaria do Hospital Municipal atinge 100% ocupação

A enfermaria do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, está no limite de sua capacidade. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira(13), em seu boletim diário.

De acordo com a pasta,no HM, a taxa de ocupação é a seguinte: 59% com respiradores (de 17 no total, 10 estão ocupados) e 100% sem respiradores (de 18 no total, 18 estão ocupados). Em toda a cidade, incluindo hospitais particulares, doa 71 leitos sem respiradores 31 estão em uso.

A alta nos casos ocorre 14 dias após as festas de ano novo.

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 40% com respiradores (de 10 no total, 4 estão ocupados) e 18% sem respiradores (de 17 no total, 3 estão ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 47% de leitos com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e de 17% sem respiradores (de 18 no total, 3 estão ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 50% de leitos com respiradores (de 14 no total, 7 estão ocupados) e de 39% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 7estão ocupados).