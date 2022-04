Escola de Goleiros – O Filme começa troca de ingressos para estreia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O filme documentário Escola de Goleiros, que conta a história de sonhos de um garoto e um treinador de goleiros, começou a trocar os ingressos por um quilo de alimento como arroz, feijão ou óleo de cozinha, para estreia do filme, no próximo dia 26 de abril, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. As doações serão para o Fundo Social de Solidariedade Americana.

A troca pode ser realizada na Camisa 1- Escola de Goleiros – Rua Bahia s/n, ou no Teatro Municipal Lulu Benencase, de segunda a sexta-feira, horário comercial.

O filme conta a história do atual goleiro da Roma/ITA, Daniel Fuzato, que foi aluno do projeto Escola de Goleiros, em Americana, e que como muitos garotos tinha o sonho de ser jogador de futebol. Além disso, a produção conta também toda a evolução da Camisa 1, a primeira Escola de Goleiros do Brasil.

“Para nós é um momento de muita alegria, após quase três anos de produção devido ao processo de pandemia que ainda vivemos. Esperamos que todos aqueles que têm um sonho, seja ele qual for, possa ir assistir o nosso filme documentário”, comentou o roteirista e idealizador do filme, Alex Ferreira.

Para Vander Batistella, idealizador da Escola e do filme, é um momento marcante para o projeto. “Conseguimos contar através de um sonho realizado como o do Daniel, a nossa história de perseverança e de certa forma contribuir com crescimento de jovens de Americana e região”, comentou.

Escola de Goleiros – o Filme tem o patrocínio dos Supermercados São Vicente e Papirus, apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar, Uhlsport, Camisa 1, Fundo Social de Americana e Prefeitura de Americana. A idealização é de Alex Ferreira e Vander Batistella, a realização é da iTV Vídeo e Comunicação e ProAC – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A produção executiva é das 3marias Produtora Cultural com roteiro de Alex Ferreira e direção geral de Pablo Uranga.