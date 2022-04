Mulher é furtada na praça de alimentação do Tivoli Shopping

Foto: Will Moreira

Uma mulher de 34 anos teve sua bolsa furtada na noite desta sexta-feira(15), no interior do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu na praça de alimentação do local.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima informou que sua bolsa estava pendurada na cadeira enquanto ela se alimentava. Nela havia dois aparelhos celulares, documentos pessoais dela e de familiares e cartões bancários.

Ao perceber que o objeto tinha sido levado com todos os pertences, a mulher procurou o plantão policial da cidade, onde registrou a ocorrência.

Procurado pelo Portal de Americana, o Tivoli Shopping se limitou a dizer que ‘lamenta o ocorrido e que está à disposição das autoridades’.