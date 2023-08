EXCLUSIVO: Imagens mostram como ficará a região do portal de Americana após fim das obras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana está prestes a ganhar uma nova cara com a finalização das obras de remodelação viária na entrada principal do município. O Portal de Americana teve acesso exclusivo a imagens que demonstram a projeção do trânsito e do paisagismo do local após as intervenções.

A conclusão desta importante obra está marcada para o dia 24 de agosto, em comemoração ao aniversário de 148 anos da cidade, apresentando os moradores com uma melhoria significativa no fluxo de trânsito e na beleza do entorno.

Entre as intervenções realizadas, estão o recapeamento das ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi. A Rua São Gabriel passará por melhorias no trecho compreendido entre a rua Santa Joana D´Arc e o acesso para a Avenida Unitika. Já a Rua Orlando Dei Santi receberá recapeamento desde a Rua Cecim Abraão Elias até o acesso para a Rodovia Anhanguera.

A transformação da região abrange diversas etapas, começando pela implantação de novos acessos aos bairros, instalação de semáforos, remoção do canteiro central e das rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte. Além disso, a execução da rede de drenagem e a instalação da iluminação pública de LED proporcionam maior segurança e eficiência ao tráfego noturno.

Com o recapeamento asfáltico na fase final, os próximos passos incluem a valorização do paisagismo local, garantindo um ambiente agradável e convidativo para os cidadãos e visitantes. A ligação semafórica e a sinalização viária também serão integradas para assegurar a fluidez e a organização do trânsito na região.

Outro aspecto importante do projeto é a construção de calçadas, tornando o local mais acessível para pedestres e fomentando uma cultura de mobilidade sustentável.

Veja as imagens exclusivas: