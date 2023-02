Farmácia da Av. Brasil fecha as portas e deixa “recado”

Foto: Will Moreira

Mais uma farmácia fechou as portas na Avenida Brasil, em Americana. O fechamento da USI Para Todos que fica no esquina da avenida com a Rua Herman Muller foi constatado pelo Portal de Americana neste sábado(18).

Na porta do estabelecimento, um cartaz foi deixado avisando os clientes sobre o fechamento. A reportagem não encontrou nenhum funcionário no local.”

“Estamos atendendo em nossas outras unidades, temos uma unidade bem próxima daqui (350 metros), na Rua Fortunato Faraone, 148, Jardim Girassol, lá você encontrará a nossa Manipulação, Drogaria e Ótica”, trouxe o informativo.

A empresa não informou se o fechamento é definitivo ou temporário. Outras redes farmacêuticas já funcionaram no mesmo local.

