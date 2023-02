Recém recapeada, Av. da Saudade já tem o primeiro ‘remendo’ do DAE

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Recém recapeada, a Avenida da Saudade, em Americana, já recebeu o primeiro ‘remendo’ do DAE (Departamento de Água e Esgoto). A obra foi finalizada nesta sexta-feira(18), dia em que já recebeu a primeira intervenção da autarquia.

A reportagem do Portal de Americana esteve no local neste sábado e constatou o desnível na via que recebeu uma massa asfáltica diferente da que foi usada na via.

O recapeamento foi realizado entre o Viaduto Centenário e a avenida Nossa Senhora de Fátima ao custo de quase R$ 2 milhões, recurso do Governo do Estado de São Paulo. De acordo com o executivo foram revitalizados 19 mil metros quadrados de asfalto, nos dois sentidos, totalizando um quilômetro de extensão.

De acordo com o DAE, de 10 a 16 de fevereiro a autarquia concluiu 1093 ordens de serviço de manutenção pela cidade.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)