Feirante de Santa Bárbara morre em acidente

O feirante Ricardo Aparecido Canteiro, de 40 anos, morreu após sofrer um acidente no bairro do Porto, em Limeira, neste sábado(9). O primo da vítima também estava no veículo, mas sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava trafegando pela Estrada do Porto quando quando teria perdido o controle da direção e capotado o veículo. Ele voltava da chácara do irmão em uma caminhonete S10.

O corpo de Ricardo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Limeira.

Muito conhecido na cidade, Ricardo era morador do bairro Dona Regina e atuava nas feiras livres com sua barraca de hortifruti,

O velório acontece neste domingo (10), no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste, onde o corpo será sepultado às 17h.