Mulher trans é brutalmente agredida durante festa em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher trans, de 29 anos, foi brutalmente agredida durante uma festa no bairro Antônio Zanaga, em Americana, na madrugada desta sexta-feira(8). Ela teve ferimentos no rosto e na cabeça.

A DJ Laytima Tavares contou ao Portal de Americana que participava da festa de despedida de uma amiga quando começaram as agressões. Segundo o relato, um dos convidados, identificado pelas iniciais V.C., começou a ofender ela e outra amiga trans com termos pejorativos e transfóbicos.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um determinado momento, a amiga teria tentado corrigir o homem sobre os termos que ele estava usando, mas ele não gostou e foi ai que começaram as agressões físicas.

Laytima disse que tentou conversar com o agressor, mas foi segurada pelo cabelo e jogada no chão. “Tomei socos, chutes no rosto e tive minha sobrancelha cortada pela pancada. Infelizmente eu fui a mais prejudicada nas agressões”, contou ela.

A vítima disse que não conhecia o agressor e que ele estava na festa a convite da amiga que fazia a despedida. Outros convidados ajudaram a impedir as agressões. “Algumas pessoas que estavam na festa separaram e mandaram ele ir embora”, afirmou.

Laytima disse que registrou um Boletim de Ocorrência pela Delegacia Eletrônica e deve representar contra o agressor na segunda-feira(11). Ela procurou atendimento e já está fazendo uso de medicações.

“A dor física já está passando, porém, a sensação de impunidade e de insegurança me dói muito”, disse ela em uma mensagem compartilhada nas redes sociais.

O Portal de Americana não conseguiu localizar o suposto agressor para comentar o caso. O espaço segue aberto para posicionamento.