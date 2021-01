Gama recebe novo cão para farejar drogas

A Guarda Municipal de Americana recebeu um novo cão, nesta sexta-feira (15), que após adestramento se juntará ao plantel para atuar no combate ao crime na cidade. No início da tarde, o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva, apresentou o animal ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi.

O cão Petrus, um filhote de 70 dias da raça pastor alemão capa preta, será adestrado e substituirá o cão Hércules, que foi aposentado no ano passado.

Os integrantes do canil adestrarão o animal, que estará apto a atuar como farejador de substâncias ilícitas após um ano de treinamento.

“O cão Petrus será treinado como detector de odores ilícitos. O treinamento se inicia com ambientação no canil, para que ele possa se acostumar com a nova casa. Em seguida, passa por um processo de socialização com pessoas, outros animais e ambientes. Após essas etapas, é que serão aplicados os comandos básicos de obediência e iniciados os trabalhos com odores em um ambiente controlado”, afirmou o sub-inspetor e cinotécnico, Jonas Alécio Silva.

“Tenho muito carinho pela nossa Guarda Municipal, muito elogiada pelos americanenses. A chegada do Petrus, que será treinado e adestrado, vem para reforçar o ótimo trabalho executado pelo Canil Municipal”, disse o prefeito Chico Sardelli.