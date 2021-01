Thiago Martins deixa UTI e vai para o quarto

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do São Lucas, em Americana, na tarde deste sábado(16).

Thiago estava internado desde o início da semana com baixa saturação de oxigênio devido a complicações do coronavírus. Ao Portal de Americana, Glaucia Martins, esposa do vereador, disse que ele está sendo transferido para o quarto.

Além de Thiago, outros três vereadores foram contaminados com o covid-19. No dia 9 de janeiro a vereadora Leonora do Postinho(PDT) foi diagnosticada com o vírus. “Caros amigos e amigas, após sentir um pouco de cansaço e dor de cabeça fiz o teste do cotonete, mais indicado caso já existam sintomas da covid-19, e o resultado foi positivo”, afirmou. Na segunda-feira(11), Leo da Padaria(PV) também teve a infecção confirmada. Ele cumpre isolamento domiciliar.

Na terça, dia 12 de janeiro, Thiago Brochi(PSDB) também positivou. “Dentro do possível estou bem, um pouco de falta de ar ao subir escada, uma leve tosse e uma pequena irritação na garganta”, afirmou o vereador.