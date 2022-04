Gama suspende contrato de guarda que agrediu ex-companheira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana suspendeu o contrato do guarda que agrediu a ex-companheira no dia 3 de março na Avenida Maranhão, na Praia Azul, em Americana.

Paulo Fernandes Carrigio, de 55 anos, perseguiu a ex-companheira, bateu o carro e usou um canivete para golpear o vítima. Um processo judicial impôs medidas restritivas e o afastou do trabalho. Ele já tinha perdido o direito de uso de armamento e era investigado pela corregedoria da GAMA. Relembre o caso aqui.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em publicação no Diário Oficial do Município, na sexta-feira(1º), o comandante da guarda, Marco Aurélio da Silva suspendeu o contrato de trabalho do servidor por tempo indeterminado e também determinou a suspensão da remuneração.