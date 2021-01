Jovem morta em Americana faria 18 anos amanhã

A jovem Aline da Silva Amorim, encontrada morta nesta terça-feira(5), em uma kitnet na Avenida Paulista, em Americana, completaria a maioridade celebrando 18 anos nesta quinta-feira(7).

O corpo da jovem foi encontrado no imóvel com sinais de estrangulamento e hemorragia nos olhos. Próximo a ela, estava o corpo do companheiro Marcos de Lima Silva, de 24 anos. De acordo com o registro policial, o rapaz estaria pendurado na janela com um cordinha de varal amarrada no pescoço.

O casal trabalhava em um restaurante na mesma avenida. Uma colega de trabalho de Aline notou a ausência e solicitou que uma vizinha tentasse contato, porém sem sucesso. A proprietária do imóvel autorizou que um chaveiro fosse chamado para abrir a porta, quando os corpos foram encontrados.

A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Americana e devem ser transferidos para a cidade de origem dos jovens, em Pernambuco.