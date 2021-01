Sem cargo em Americana, Maria Giovana se aproxima do prefeito de Nova Odessa

A ex-vereadora e candidata a prefeita derrotada em Americana, Maria Giovana Fortunato(PDT), está tentando uma aproximação do partido com o novo prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder(PSD), o Leitinho.

Nesta terça-feira(5), Maria participou de encontros da prefeitura e esteve reunida com o administrador da cidade. Em suas redes sociais, Leitinho compartilhou o encontro. “Tive o prazer de receber em meu gabinete nesta terça-feira, na companhia do meu vice-prefeito Mineirinho, a gestora em Saúde Coletiva, ex-vereadora e ex-candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato”, disse.

Durante o dia ela visitou a CODEN – Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa e participou da reunião com estagiários. “Como liderança regional de seu partido, o PDT, Giovana se prontificou a auxiliar a cidade buscando emenda parlamentar junto aos deputados de sua legenda, tanto na esfera estadual quanto na federal”, afirmou o prefeito.

Maria assumiu no dia 7 de dezembro de 2020, após perder a eleição, a presidente do PDT de Americana. De acordo com a nota do partido, ela terá a função de organizar a sigla na região.