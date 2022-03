Motociclista morre em acidente com caminhão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motociclista morreu após ser esmagado em um acidente com um caminhão no Parque Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste na manha deste sábado(19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h, na Rua Professora Maria Helena de Oliveira.



Na chegada da corporação, o motociclista estava no solo, com sinais de esmagamento do crânio. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O CB não divulgou a identificação da vítima.