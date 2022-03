Motoristas lotam postos após notícia de aumento da gasolina

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A informação de aumento da gasolina, diesel e gás de cozinha, divulgada pela Petrobras nesta quinta-feira(10), fez motoristas lotarem os postos de combustíveis no final da tarde.

O Portal de Americana percorreu as principais avenidas da cidade e constatou filas em todos os postos nas na Avenida Brasil, Rua São Gabriel e Rua Orlando Dei Santi . Em bairros mais afastados do centro a cena também era a mesma.

De acordo com o anúncio da companhia, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro.

“Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,44 por litro”, informou o comunicado da empresa.

Para o GLP [gás liquefeito de petróleo], o preço médio de venda do GLP da Petrobras, para as distribuidoras, subirá de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,62 por kg.

Já o no caso do diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro.