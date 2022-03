Supermercado Savegnago vai gerar cerca de 200 empregos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta quinta-feira (10), a visita de Toninho Savegnago, presidente do grupo que leva seu nome e que está prestes a abrir uma loja no Centro da cidade, com inauguração prevista para maio.

“Estou muito feliz recebendo o presidente do Grupo Savegnago, que está acreditando e investindo em Americana. Agradecemos e estamos à disposição. São mais de 200 novos empregos, além de todos os outros investimentos necessários”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O Grupo Savegnago possui 50 lojas e emprega 12 mil funcionários. O investimento no empreendimento do Centro de Americana é de R$ 15 milhões e gerará 200 empregos diretos. A área de venda do novo supermercado possui 2 mil metros quadrados.

“Obrigado pela acolhida e a toda sua equipe, que não mediu esforços para que a gente se estabelecesse aqui. A Prefeitura de Americana está com as portas abertas para atrair o empresariado e gerar frutos para a cidade”, disse o empresário Toninho Savegnago.

“Ficamos muito felizes em ver grandes redes como o Savegnago investindo e acreditando em nossa cidade. Isso mostra que Americana vive uma intensa retomada econômica e de fluxo de investimentos, que traz mais recursos e empregos para nossos cidadãos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está de portas abertas e continuará focada em atender e auxiliar quem quer investir em Americana”, salientou Rafael de Barros.