Nebulização avança na região do São Manoel

A equipe da empresa Sime Prag do Brasil concluiu as ações de nebulização em algumas áreas do bairro Antônio Zanaga e nesta terça-feira (26), iniciou as atividades nos bairros São Manoel, Vila Bertini e Belvedere.

A nebulização é feita para eliminar o mosquito Aedes aegypti adulto e os técnicos realizam a dispersão do veneno em quarteirões com maior registro de casos confirmados, de acordo com critérios epidemiológicos, considerando o período de transmissibilidade, a partir do início dos sintomas dos casos notificados.

“A nebulização segue um critério epidemiológico, pois ela é realizada justamente para interromper a transmissão. Portanto, não é apenas a quantidade de casos que define a sua realização, mas também o período de incubação do vírus, tanto nos moradores quanto nos mosquitos”, explicou o coordenador do setor de Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

A empresa deve concluir os trabalhos nessa região até o final de semana, quando serão definidas outras regiões que irão receber a nebulização. Paralelamente a esta atividade, os agentes de controle de vetor do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) estão atuando de casa em casa, com visitas para realizar o controle de criadouros, além de inspeções em pontos estratégicos.