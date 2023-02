Onça “Pantanal” do Parque Ecológico comemora 18 anos com bolo de carne

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os profissionais do Parque Ecológico de Americana prepararam uma atividade especial, nesta sexta-feira (10), para comemorar o aniversário de 18 anos de “Pantanal”, a onça-pintada macho que nasceu em 11 de fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e, no mesmo ano, foi transferida para o Zoo de Americana.

A comemoração incluiu a preparação de um bolo gelado de carne, aproveitando o forte calor que tem feito nos últimos dias. A técnica, conhecida como enriquecimento ambiental, tem o objetivo de garantir o bem-estar dos animais e é coordenada pela equipe de biólogos, veterinários, tratadores e estagiários do Parque Ecológico.

“Pantanal” vive com uma fêmea preta jovem, a “Sheila”, nascida em 2016 no Zoológico de Carajás. “Sheila” chegou ao Parque Ecológico de Americana depois da indicação do Grupo de Estudos da Onça Pintada, que está sob a coordenação da AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil) e do ICMBio.

A proposta é que os animais possam se reproduzir, ajudando a garantir a conservação da espécie, já que nos ambientes naturais estão criticamente ameaçados pelo desmatamento e a caça ilegal.

“Os parques ecológicos cumprem uma importante missão, a de preservar as espécies da flora e da fauna, especialmente das que estão em extinção. O nosso querido Parque tem contribuído e estamos comemorando o aniversário de 18 anos do Pantanal, um grande feito do Parque Ecológico de Americana”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Onça pintada – A onça pintada é alvo de caçadores pela beleza de sua pele e, atualmente, é uma das espécies brasileiras mais ameaçadas de extinção.

As onças habitam as florestas e têm habilidades para subir em grandes troncos de árvores, onde costumam repousar. Elas são carnívoras e exímias caçadoras, tendo visão, audição e olfato superdesenvolvidos.

As onças pretas e pintadas pertencem à mesma espécie, sendo que a preta é uma variação melânica da onça pintada. Assim como na espécie humana, as onças têm uma diferenciação de pigmentação. As pretas têm uma maior quantidade de melanina (pigmentação da pele), portanto são escuras, mas também têm pintas, que são bem visíveis quando o animal está exposto ao sol.

A expectativa de vida desses animais é de 23 anos.

