Pai é preso em Americana após abusar e gravar vídeos da filha de 11 anos

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (7), em Americana, um homem identificado apenas pelas iniciais A.B.S.N. de 35 anos suspeito de abusar sexualmente da própria filha, atualmente com 11 anos.

As investigações se iniciaram no Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil pela Internet (NURCOP), situado em Brasília. A operação, denominada Lençóis Floridos, cumpriu ainda dois mandados de busca. O caso foi denominado “red flowers sheet” pois o suspeito filmou o abuso sexual da menor em uma cama com lençóis vermelhos floridos.

As apurações avançaram por meio de diferentes medidas, dentre elas, a identificação da imagem da menor abusada no vídeo a partir do confronto com suas fotos constantes em redes sociais, inclusive com o lençol florido ao fundo.

Em menos de 48 horas, após receber a denúncia, a PF empreendeu esforços para identificação da vítima, localização do suspeito e representação ao Juízo de medidas cautelares. As medidas contaram com o apoio do Conselho Tutelar de Americana.

A.B.S.N. responderá pelos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal e 240, §2º, inciso III e 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente. Se condenado, as penas mínimas de tais crimes somam 16 anos de reclusão.