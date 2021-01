Prefeitura realiza serviço de capinação e limpeza nos bairros

As equipes da UPJ (Unidade de Praças e Jardins), da Secretaria de Meio Ambiente, estiveram nesta quinta-feira (7) em diversos pontos da cidade fazendo serviços de capinação e limpeza.

De acordo com a prefeitura, foram retiradas folhas e galhos em toda a extensão das avenidas Brasil, Iacanga e Abdo Najar, e nas praças Oscar Ignácio de Souza e XV de Novembro. As equipes fizeram também manutenção nas fontes das praças Divino Salvador e Comendador Muller e serviço de capinação no Centro, Jardim Ipiranga e Vila Santa Catarina.

Quanto à arborização, os funcionários trabalharam na Avenida Bandeirantes e São Domingos e serviços de roçagem e poda nos bairros Jardim Boer, Werner Plass e Bosque da Saúde.

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.