Pista de skate de Americana deve ser entregue em setembro; verba do deputado Macris

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris visitou na manhã desta sexta-feira, 6, junto ao prefeito Chico Sardelli, as obras da nova pista de skate de Americana, localizada na Praça de Esportes Roberto Polatti, no Zanaga. Também estiveram presentes o vereador Lucas Leoncini e a secretária de Esportes Municipal, Graziele Rezende.

Macris conquistou cerca de R$ 487 mil para a construção da pista e revitalização da Praça de Esportes Roberto Polatti. A verba inclui recursos carimbados para o skate depois que o esporte foi anunciado como modalidade olímpica, uma emenda destinada via Ministério dos Esportes.

Destaque em Tokyo 2021, o skate rendeu medalhas para o Brasil, como a conquista da jovem Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, pratas no street, e Pedro Barros, no park.

“A ideia agora é terminar essa obra para incentivar atletas inciantes e profissionais neste esporte, neste espaço que na minha opinião é o melhor de Americana na modalidade. E quem sabe inspirar futuros medalhistas”, destacou Macris.

Os recursos foram pagos aos cofres municipais em parcelas em 2018 e 2019. De acordo com a gestão municipal, o atraso nas obras ocorreu por problemas com a empresa contratada. A retomada da construção aconteceu em março, com previsão de entrega para setembro.



Chico destacou a importância da conquista. “Estou muito feliz, Macris, uma obra importante e com recursos do seu mandato. Americana foi privilegiada com mais de R$ 400 mil em uma obra que serve como estímulo em função do skate hoje ser praticado nas olimpíadas”, disse. E completou. “Americana e região estão muito bem representados pelo mandato do Vanderlei Macris como deputado federal”.

A nova pista de skate tem aproximadamente 600 m² e a obra inclui além da pista, contra piso, mini rampa, sala para guardar skates, e demais materiais.