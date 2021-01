PM comemora 45 anos do batalhão na região e realiza mega operação

O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior completou 45 anos nesta sexta-feira(15) e realizou uma mega operção nas cinco cidades que compõem o quadro.

A operação Happy Birthday terá início à zero hora do dia 15, será desencadeada em todas as cidades da área do Batalhão e transcorrerá durante 24 horas ininterruptas para comemorarmos os 45 anos do 19º BPM/I.

Foram abordadas 183 pessoas, com a prisão de 1 procurado pela justiça e 21 bloqueios em regiões estratégicas das cidades. 3 carros e 2 motos foram removidas administrativamente, sendo que 192 carros e 65 motos foram fiscalizadas.

Meios humanos e materiais, operacionais e administrativos, estão sendo empregados em pontos estratégicos da área com restrição de vias, saturação e bloqueios policiais. A Força Tática e as Rondas Ostensivas com Motocicletas, ROCAM, também está empenhada na operação que conta ainda com o apoio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP e com o apoio do helicóptero Águia que fez vários sobrevoos durante o dia.