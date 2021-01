Diego De Nadai é condenado e deverá cumprir prisão

O ex-prefeito de Americana, Diego De Nadai foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão em regime inicial semiaberto. A decisão tomada pelo primeira instância em Americana foi validada pelo Supremo Tribunal Federal em Dezembro.

No dia 16 de dezembro de 2020, o STF comunicou o Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o ‘trânsito em julgado’ do processo de reponsabilidade. Quando o processo atinge esta etapa não há mais recursos disponíveis.

Diego que governou a cidade de 2009 a 2014, quando foi cassado, foi condenado por crime de responsabilidade fiscal ao assumir despesas financeiras que não puderam ser pagas pela prefeitura em seu último ano de mandato.

No regime semiaberto, de acordo com a Lei n.º 7.210, o condenado cumpre a prisão no período noturno e, se comprovar, pode sair durante o dia para cumpri expediente em trabalho formal.

O Portal de Americana procurou Diego que disse que quem responderia seria o advogado, Paulo Sarmento, que o representa. O Portal aguarda o posicionamento.

Colaborou com a matéria Tribuna Press

https://www.tribunapress.com/cidades/2021/01/51909-stf-encerra-processo-e-diego-de-nadai-vai-cumprir-pena-de-prisao.html