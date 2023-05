Prefeito e secretário de Habitação entregam escrituras de imóveis para 54 famílias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou na tarde desta quinta-feira (27), escrituras da casa própria a 54 famílias, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

Foram contemplados os moradores dos bairros Cidade Jardim, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Jardim das Flores, Jardim Brasil, Jardim dos Lírios, Parque da Liberdade, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Conjunto Residencial Antonio Zanaga II.



O prefeito reiterou o empenho de seu governo para conquistas na área habitacional. “Retomamos o Programa Escritura de Graça, que estava paralisado desde 2013, entregando a escritura dos imóveis para as famílias de Americana. Não medimos esforços para buscar, cada vez mais, melhorias na área habitacional da cidade e no atendimento à população que necessita de casa própria”, disse Chico.

“É sempre muito bom participar de momentos como esse, dividindo essa alegria com todas essas pessoas, que definitivamente são donas das suas casas”, declarou Odir.

Com a entrega das escrituras nesta quinta-feira, já são 136 famílias atendidas pelo programa, segundo o secretário de Habitação. “As equipes da Secretaria de Habitação e da Prefeitura trabalharam com muito empenho no processo de regularização dos imóveis de interesse social referente ao Programa Escritura de Graça. Hoje é um dia de conquistas para as famílias, que receberam a documentação regularizada e a posse definitiva de seus imóveis”, disse Cezaretto.

