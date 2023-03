Prefeitura propõe reajuste salarial de 11% e aumento de 12,33% na cesta-básica aos servidores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana apresentou, nesta terça-feira (7), ao SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) proposta de reajuste salarial de 11% aos servidores públicos municipais, além de aumento de 12,33% no valor da cesta básica (vale-alimentação).

A proposta foi feita durante reunião realizada na prefeitura e será levada pela direção do sindicato aos servidores municipais.

O reajuste salarial de 11% representa o acumulado da inflação do INPC/IBGE nos últimos doze meses mais um aumento real de 5% (cinco por cento), com efeito retroativo a partir de 1º de março de 2023. Além disso, a proposta prevê aumento também acima da inflação na cesta básica, saindo de R$ 730 para R$ 820, um reajuste de 12,33%.

O prefeito Chico Sardelli enalteceu o trabalho dos servidores públicos e também do sindicato e destacou que a proposta foi feita dentro das possibilidades financeiras da Prefeitura de Americana.

“Fico contente em poder oferecer aos nossos servidores um aumento real na casa dos 5%, indo além da reposição da inflação. E fizemos essa proposta com pés no chão, pensando na saúde financeira do município e também na perspectiva de contratação de novos servidores aprovados no concurso em breve”, afirmou Chico.

Também participaram do encontro com a diretoria do sindicato o vice-prefeito Odir Demarchi, a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, o secretário de Governo, Jesuel de Freitas, o secretário de Educação, Vinícius Ghizini, o secretário de Administração, Eduardo Flores, e o secretário de Negócios Jurídicos, Hugo Troly.

