Prefeitura vai montar abrigo para pessoas em situação de rua e cães durante onda de frio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana deve montar na próxima semana um abrigo temporário para receber as pessoas em situação de rua e seus animais semelhante a ação que foi realizada no ano passado. Uma nova onda de frio está prevista e indica temperatura de até zero grau.

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, a prefeitura está definindo os detalhes junto as secretárias envolvidas. Ainda não há confirmação se o abrigo será montado no mesmo local do ano passado.

Da mesma forma do ano anterior, a população poderá fazer doações. As informações serão divulgadas nos próximos dias pelo executivo.

Em 2021, em uma ação inédita, a prefeitura de Americana montou um abrigo nos pavilhões da FIDAM (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, 136 pessoas foram recebidas no local e 47 aceitaram algum tipo de acolhimento em instituições permanentes da cidade.

No ano passado, os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.