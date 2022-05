Previsão indica frio intenso e temperatura de até 0ºC na próxima semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma onda extrema de frio deve chegar ao país na próxima semana e derrubar a temperatura. Em Americana, de acordo com a Climatempo, a previsão é de até 0ºC.

A mudança acontece na terça-feira(17), quando deve ser registrada a mínima de 13ºC e máxima de 22ºC. Já na quarta-feira(18), a mínima deve ser de 3ºC e a máxima de 14ºC com geada ao amanhecer.

Na quinta(19), o dia deve amanhecer com geada e a mínima continua em 3ºC com máxima de 18ºC.Na sexta a mínima cai ainda mais com previsão de 2ºC e máxima de até 17ºC.

O extremo do frio deve ser registrado no sábado(20). De acordo com a previsão o dia deve ser de geada ao amanhecer com 0ºC e máxima de 16ºC. De domingo em diante a temperatura volta a subir.